شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو ردت فعل بايدن الغريبة لحظة اصطدام سيارة مسرعة بموكبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرابط الجديد للتسجيل وتسجيل الدخول في الضمان المطور 1445

في لحظة مثيرة يوم أمس، شهد الرئيس الأمريكي جو بايدن حادث اصطدام سيارة مسرعة بموكبه أثناء مغادرته لمقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ردت فعل بايدن الغريبة لحظة اصطدام سيارة مسرعة بموكبه

تم توثيق رد فعل الرئيس في سلسلة من الصور التي تعكس حالة من الدهشة والتفاجؤ.في إحدى اللقطات، يظهر بايدن وهو ينظر بتركيز نحو مصدر الصوت، ويظهر على وجهه التعبير عن الدهشة.

لاحقًا، تمكنت فرق الأمان من التحرك بسرعة، نقله على وجه السرعة إلى سيارته المدرعة لضمان سلامته.تم حجز السيارة المتسببة بالحادث بفاعلية من قبل فريق الأمان، وبعد التأكد من السلامة، استأنف بايدن رفقة زوجته طريقهما إلى منزلهما في ويلمنجتون.

يظهر هذا الحادث الغير متوقع أهمية الجهوزية الدائمة لفرق الأمان المكلفة بحماية رئيس البلاد.