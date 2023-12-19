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تراند اليوم : شاهد: منجم "منصورة ومسرة" أحدث مناجم الذهب في المملكة

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صحيفة الخليج 365: وثق الإعلامي عبدالله الأسمري، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، منجم منصورة ومسرة للذهب لأول مرة، من داخل المشروع.

وقال: "هذا منجم منصورة ومسرة أحدث مناجم الذهب في المملكة العربية ، طبعًا الآن يتم نقل الذهب الخام إلى المصنع، إلى منطقة التجميع أولًا ثم إلى مصنع المنجم".

وأضاف: "هذه المنطقة غنية بالمعادن تمتد من الطائف إلى المنطقة الشمالية بالقرب من منطقة حائل والقصيم وهي غنية بالمناجم بالذهب والنحاس والألمنيوم والكثير من المعادن".

وأردف: "يتم الاستثمار في تشغيل هذا المنجم وهو عبارة عن 4 مناطق يتم العمل فيها والاستكشاف جاري لإنتاج الذهب".

والتقط "الأسمري" إحدى الصخور، وأشار: "هذه الصخور كلها داخلها معدن الذهب الخام الذي يتم استخراجه عبر عمليات معقدة جدًا يتم العمل عليها داخل منجم منصورة مسرة".

وتابع: " المنجم يشتغل بتقنية خاصة ترفع من نسبة تركيز الذهب بحوالي 91% من الخام".

وأكد: "يعمل فيه الآلاف من أبناء المناطق والمحافظات القريبة من موقع المنجم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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