تراند اليوم : شاهد: منجم "منصورة ومسرة" أحدث مناجم الذهب في المملكة

صحيفة الخليج 365: وثق الإعلامي عبدالله الأسمري، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، منجم منصورة ومسرة للذهب لأول مرة، من داخل المشروع.

وقال: "هذا منجم منصورة ومسرة أحدث مناجم الذهب في المملكة العربية السعودية، طبعًا الآن يتم نقل الذهب الخام إلى المصنع، إلى منطقة التجميع أولًا ثم إلى مصنع المنجم".

وأضاف: "هذه المنطقة غنية بالمعادن تمتد من الطائف إلى المنطقة الشمالية بالقرب من منطقة حائل والقصيم وهي غنية بالمناجم بالذهب والنحاس والألمنيوم والكثير من المعادن".

وأردف: "يتم الاستثمار في تشغيل هذا المنجم وهو عبارة عن 4 مناطق يتم العمل فيها والاستكشاف جاري لإنتاج الذهب".

والتقط "الأسمري" إحدى الصخور، وأشار: "هذه الصخور كلها داخلها معدن الذهب الخام الذي يتم استخراجه عبر عمليات معقدة جدًا يتم العمل عليها داخل منجم منصورة مسرة".