شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 24.8 كيلوجرام من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة، لترويجهما 24.8 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم بمحافظة جدة لترويجهما (24.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/g9g2kB5mVc — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 18, 2023

This is a Twitter Status تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم بمحافظة جدة لترويجهما (24.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)