شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة حائل يستقبل فائزي مهرجان الملك عبد العزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم الاثنين، عددًا من الصقارين من أبناء المنطقة، الفائزين في أشواط مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض).

وتمكن الصقار راشد القريني من تحقيق المركز الأول والثالث بفئة جير بيور قرناس في الشوط الأول، والصقار خالد القريني حصل على المركز الثاني في فئة جير شاهين، فيما حصل الصقار سليمان الشمري على المركز الثاني بفئة جير تبع قرناس في الشوط الرابع، والمركز الثالث في فئة شاهين قرناس، بالإضافة إلى الصقار فراس العرادي الحاصل على المركز الثالث بفئة جير تبع فرخ في الشوط الحادي عشر، والصقار عبد العزيز العتيق الحاصل على المركز الثالث في فئة قرموشة وجير شاهين في ذات الشوط.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الفائزين، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق وتحقيق النجاحات.