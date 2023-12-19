شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم الاثنين، معالي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في مورشيوس، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه السفير سودهن بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في بلاده، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح علامةً فارقةً في مجال العمل الإنساني الدولي.