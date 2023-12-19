تراند اليوم : تفاصيل الحكم بنقل مخالفات مرورية قيمتها 20 ألف على مركبة مواطنة إلى طليقها في جدة

صحيفة الخليج 365: أصدرت المحكمة العامة في جدة حكماً نهائياً، بنقل مخالفات مرورية مقيدة على مركبة مملوكة لمواطنة مطلقة، على سجل طليقها.

وكانت المواطنة تقدمت بدعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، ذكرت فيها امتلاكها مركبة مسجلة باسمها ولم تستخدمها، كانت بحوزة زوجها قبل طلاقها منه، وفي تلك المدة قيدت على المركبة مخالفات مرورية بقيمة 20 ألف ريال. حسب عكاظ.

وطالبت المواطنة بنقل جميع المخالفات على المتسبب فيها «طليقها»، وقدمت أدلة على ذلك من شاهد وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه ومحادثات «واتساب» تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص.

وقررت المحكمة نقل المخالفات المرورية وقيمتها 20 ألف ريال وتسجيلها على مرتكبها الفعلي.