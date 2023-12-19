شكرا لقرائتكم خبر عن 5878 مستفيدًا من خدمات مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية إلى 5.878 مستفيدًا، خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 2.540 فردًا، وعيادة الباطنية 1.009 مستفيدين، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 2.329 مريضًا.

وفي مجال الخدمات المساندة، راجع قسم العزل 70 حالة، والمختبر 922 مستفيدًا، والصيدلية 5.288 فردًا، والملاحظة 1.546 مريضًا، وجرى تنفيذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.