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مختص يوضح هل تطال العقوبة صاحب المركبة في حال فقدان الصدام بسبب حادث؟ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري هل تطال العقوبة صاحب المركبة؟.

وقال مليباري :” في حال فقدان الصدام بسبب حادث مروري فلا تطال العقوبة صاحب المركبة، لكن الضرر أو المخالفة تكون على الشخص الذي يتعمد خلع الصدام من باب التفاخر”

وأضاف: غرامة ١٠٠٠ ريال لمن يتعمد قص صدام المركبة الأمامي أو الخلفي وبتكرارها يحال صاحبها للجهات المعنية”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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