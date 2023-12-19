شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف أهم مميزات نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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في حوار مثير مع المحامي أحمد المحيميد في برنامج “ياهلا”، قدم نظرة دقيقة على المميزات الرئيسية لنظام المعاملات المدنية، الذي بات ساري المفعول بعد بداية تنفيذه.

أهم مميزات نظام المعاملات المدنية الجديد

أوضح المحيميد خلال المقابلة أن النظام قام بتعديلات هامة على 5 أنظمة كانت سارية المفعول، مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية ونظام المحاماة. وشدد المحامي على أحد أبرز مميزات النظام، وهي تقليص فترة المطالبة بالمستحقات المالية من العملاء إلى فترة لا تتجاوز 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات. وأوضح أنه في حال تجاوزت الفترة الزمنية الخمس سنوات، سيتم اعتبار حق المطالبة مهملاً وسيتم سقوطه.

وأكد المحيميد أن النظام يشمل جميع المهن الحرة بغض النظر عن نوعها، سواء كانت محاميًا أو طبيبًا أو مهندسًا، بهدف تحقيق تنفيذ القوانين بشكل عادل ومتساوٍ. وأبرز المحامي أهمية احترام المدد الزمنية المحددة في النظام، حيث يتم سقوط حقوق الأفراد إذا لم يلتزموا بهذه المدد أثناء عمليات الإسقاط أو التنازل عن العقود أو الهبات. واختتم المحيميد تصريحه بالإشادة بجمالية نظام المعاملات المدنية ودوره الحيوي في ضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن النظام يخدم فقط الأشخاص الذين يحترمون الالتزام به.