شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري يعلن عن بدء تطبيق علاج مبتكر للسكري في السعودية نتائجه مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التسجيل في برنامج الزمالة البريطانية من السعودية وشروط القبول 2024

في تسجيل فيديو ملهم، كشف الدكتور حسان المقبل طبيب الباطنة، عن علاج مبتكر يستعد للطرح في الأسواق في بداية العام الجديد، لفائدة مرضى السكري. أشار المقبل في الفيديو إلى أن هناك بشرى جميلة تنتظر مرضى السكر، حيث سيتاح قريباً أنسولين طويل المفعول، الذي يمكن تناوله مرة واحدة في الأسبوع بكفاءة تفوق الأنسولين اليومي.

بدء تطبيق علاج مبتكر للسكري في السعودية

وأضاف المقبل: “ستنقلب الأمور لصالح المرضى، حيث لن يكون عليهم تناول الحقن اليومية، بل سيتمتعون بفعالية مستمرة عبر حقنة أسبوعية، وهو تقدم رائع يقلل من العبء اليومي على المريض”. يأتي هذا الإعلان بوعد جديد ومفرح لمن يعانون من مرض السكري، ويعكس تقدمًا مهمًا في مجال العلاج والرعاية الصحية.