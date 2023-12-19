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تراند اليوم : متعلقان بحماس.. أمريكا تكشف عن شرطين لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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صحيفة الخليج 365-وكالات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، إن حركة حماس يمكنها إنهاء الحرب باستسلام قادتها وإطلاق الرهائن.

وصرح المتحدث ماثيو ميلر: "يمكن أن تنهي حماس الحرب إذا سلم قادتها أنفسهم وأطلقوا سراح الرهائن".

وأكد أن "واشنطن لم ترَ أي دليل على تعمد إسرائيل استهداف الصحفيين، نتوقع من الجيش الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق لمحاسبة المسؤول عن استهداف الصحفيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي "لدينا أدلة على استخدام حماس المدنيين كدروع بشرية، كما تأكدنا من استخدامها لمستشفى الشفاء كمركز قيادة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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