شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على منتجات كويكر التي تم سحبها من الأسواق بسبب تلوثها ببكتيريا خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بفترة سداد مريحة وبدون كفيل.. تمويل شخصي من الراجحي 100 ألف ريال

أصدرت شركة “كويكر الأمريكية” بيانًا صحفيًا هامًا أعلنت فيه عن قرار سحب عدد من منتجاتها من الأسواق، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان سلامة المستهلكين.

منتجات كويكر التي تم سحبها من الأسواق

وفقًا للبيان، فإن المنتجات المتأثرة بهذا الإجراء تشمل حبوب الشوفان، وألواح الغرانولا، والسكاكر التابعة لعلامة “كويكر”.يُبرز البيان أن قرار سحب هذه المنتجات جاء نتيجة لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، حيث يمكن لتلك البكتيريا أن تسبب مشاكل صحية خطيرة في حالات نادرة.

وفي ضوء هذا الإعلان، ناشدت شركة “كويكر”، التابعة لمجموعة “بيبسيكو”، جميع العملاء الذين يمتلكون هذه المنتجات بالتخلص منها فورًا.تؤكد الشركة أن المنتجات المتأثرة تم بيعها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأميركية في الخارج.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية سلامة المستهلكين والحد من أي خطر صحي محتمل.تُشدد شركة “كويكر” على ضرورة على الأشخاص الذين استهلكوا هذه المنتجات ويظهرون أعراضًا غير عادية أو يشعرون بعدم الارتياح الصحي، بالتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية. يُنصح الجمهور بمراجعة تحذيرات الشركة واتباع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.