شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هزازي يفتح النار على بنزيما ويطلق عليه هذا الوصف والان مع التفاصيل الكاملة
في تعليقه على خروج الاتحاد من بطولة كأس العالم للأندية أبدى نايف هزازي،اللاعب السابق للاتحاد، تعبيره عن الأحداث والأوضاع التي أدت إلى هذه النتيجة.
هزازي يفتح النار على بنزيما
في مشاركته في برنامج “العربية fm”، أشار هزازي إلى تراكم الأخطاء، مشيرًا إلى التغييرات المتكررة في الجهاز الفني والأخطاء الفردية من بعض أفراد الفريق.
وأكد أن هناك أخطاءً فنية وإدارية، حيث لم يتم تحسين السلوكيات والانضباط في الملعب، وأشار إلى غموض وفتور في أداء الهجوم.
وفي تقييمه لأداء بعض اللاعبين، أبدى استياءه من أداء حمد الله ووصفه بـ”100 علامة استفهام”، مشيرًا إلى ضعف الأداء واللعب العادي لبنزيما الذي لا يظهر القتالية في صفوف الاتحاد ويتخذ موقفًا دفاعيًا خلف المدافعين.
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