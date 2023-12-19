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تراند اليوم : غنية بهذا الفيتامين.. خبيرة تغذية تكشف عن فوائد قلوب الدجاج في فصل الشتاء

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صحيفة الخليج 365- وكالات: نصحت الدكتورة يوليا تشيخونينا، خبيرة التغذية الروسية بضرورة تناول قلوب الدجاج خاصة في فصل الشتاء لأنها مفيدة لصحة الدم.

ووفقا للدكتورة، يقضي الناس في فصل الشتاء وقتا قليلا في الهواء الطلق، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والضعف والخمول. ولكن فيتامين В12 الموجود بنسبة عالية في قلوب الدجاج يمكنه تصحيح الوضع.

وقالت: "فيتامين B12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء. هذه الخلايا تحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك هذا الفيتامين يقوي العظام".

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت المصابين بمرض النقرس من تناول قلوب الدجاج لأنها تحتوي على مادة ترفع مستوى حمض اليوريك، الذي يعتبر المسبب الرئيسي للمرض.

وتابعت: "الأطباق المصنوعة من قلوب الدجاج لا ينصح بها لمن يعاني من حصوات الكلى وتصلب الشرايين، لأنها تحتوي على دهون مشبعة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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