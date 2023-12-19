شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حتى لو الكرش كبير ومدلدل .. مشروب ورق الغار للتخلص من دهون البطن والترهلات .. هتخسي بسرعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثير من النساء على الطرق التي تساعد على التخلص من البطن والكرش بشكل سريع وذلك لأن مظهر البطن والكرش مزعج ويسبب لها الإحراج أمام زوجها وجميع أفراد أسرتها لذلك أخذ هؤلاء يبحثون عن وصفة فعالة أو مشروب فعال يستطيع أن يقوم بإنزال البطن بطريقة سريعة وكان الحل في ورق الغار حيث يعد ورق الغار من الأوراق التي تساعد على التخلص من زيادة الوزن و البطن و الكرش والأرداف بصورة سريعة إللي جانب إنه يساعد على التخلص من نسبة الكوليسترول الزائدة في الجسم وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة ورق الغار

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منزلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

2 من ورق الغار.

كوب من الماء.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الكمون.

طريقة تحضير تلك الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع بها ورق الغار ونضع عليها الماء ونرفعها على النار ونتركها حتى تمام الغليان.

ثم بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونكون بسكبه في كوب.

ثم نضع عليها ملعقة الكزبرة المطحونة وملعقة القرفة وملعقة الكمون ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بتناول الخليط مرتين يوميا لمدة لمدة ثلاثة أيام وسوف نلاحظ التخلص من الكرش وسد الشهية والحصول على بطن مسطحة بصورة سريعة.

فوائد ورق الغار لإنقاص الوزن

عندما نقوم باستخدام ورق الغار لإنقاص الوزن نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

يساعد على الحصول على معدة مسطحة بصورة سريعة.

يساعد على إنقاص الوزن خلال ثلاثة أيام فقط.

يساعد على التخلص من دهون الكرش والأرداف ودهون الجسم.

يعمل على قفل الشهية.

نصائح للتخلص من زيادة الوزن

الحرص على تناول كمية كبيرة من المياه.

الحرص على المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

الحرص على تخفيف كمية الأكل التي نقوم بتناولها.

الحرص على تناول وجبتين فقط وجبة الغداء ووجبة العشاء.

الحرص على أتباع نظام الصيام المتقطع لمدة 18 ساعة.

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