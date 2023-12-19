بنات السعودية .. ضعي القرنفل وزيت الزيتون على هذه المنطقة لمدة 30 دقيقة وشاهدي المفاجأة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الشعر من أهم علامات الجمال لدى المرأة، لذلك يحرص الكثير منهن على الاهتمام والعناية به بشكل خاص، ورغم وجود الكثير من الكريمات وادوات التجميل المخصصة لذلك إلا أن البعض منها لا يعطي النتيجة المطلوبة وقد تكون نتائجها سلبيه على الشعر ولو على المدى البعيد، وهو ما يجعل الكثير السيدات يلجأن إلى استخدام الوصفات الطبيعية لأنها آمنه ونتائجها كبيرة وسريعة الظهور، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون التي ستجعل شعرك صحي ولامع وجذاب وتجعلك عروسة أمام زوجك في غرفة النوم

القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون الذي يعتبر هو الآخر من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

توجد طرق عديدة لتحضير زيت الزيتون مع عيدان القرنفل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور:



المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.



طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط في الحجم ونضع به ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نحضر عيدان من القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب.

نقوم بوضع تلك الوصفة على الشعر وخاصة؛ الفروة من الجذور حتى الأطراف.

نترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة ونقوم بغسلها.

سوف تحصلين على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد بعد استعمال تلك الوصفة ويمكن استعمال تلك الوصفة على البشرة أيضًا والجسم.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بمزح المكونات معا حتى يصبح المزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق خلال أيام، وسيصبح شعرك طويل وكثيف وصحي ولامع.

وصفة أخرى لتطويل الشعر وتكثيفه

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية، ويمكن استخدامها مره واحدة في الأسبوع.

طريقة تحضير الوصفة

قومي أولاً بطحن حبتين من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزح المكونات معاً حتى تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ





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