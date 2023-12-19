شكرا لمتابعة خبر عن المنشد فهد مطر: إحدى شركات الاتصالات طالبتني بـ 10 مليارات ريال فاتورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنشد فهد مطر: إحدى شركات الاتصالات طالبتني بـ 10 مليارات ريال فاتورة.. فيديو

روى المنشد فهد مطر موقف غريب حدث بينه وبين إحدى شركات الاتصالات.

وقال “مطر” :” إحدى شركات الاتصالات تطالبني بعشرة مليارات ريال، وقطعوا تليفوني وقالوا لازم تسدد وبعدين تطالب”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الصحراء”.

وأكد أنه دفع بالفعل هذا المبلغ، وقامت الشركة فيما بعد بإعادة المبلغ له.