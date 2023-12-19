شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمانة جدة تكشف عن المناطق التي سيشملها الهدد في المرحلة الرابعة وموعد بداية اخلاءها والان مع التفاصيل الكاملة

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يهدف مشروع تطوير الأحياء العشوائية في مدينة جدة إلى رفع مستوى جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، يشمل هذا التطوير تحسين بنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. في هذا السياق، يتعرض هذا المقال لأسماء الأحياء التي ستخضع لعمليات إزالة خلال المرحلة الرابعة من مشروع “هدد جدة” وفقًا للخريطة الخاصة بالمشروع.

أمانة جدة تكشف عن المناطق التي سيشملها الهدد

تُعَدُّ الأحياء العشوائية في جدة مناطق بدائية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، ويهدف المشروع إلى توفير فرص متنوعة للسكان. يُعزَز هذا التطوير من فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية عبر بناء مستشفيات ومراكز صحية في هذه الأحياء.

وفي المرحلة الرابعة من “هدد جدة”، سيتم إخلاء وإزالة الأحياء التالية:

حي الفضل.

حي المنتزهات.

حي ابرق الرغاما.

حي الجامعة.

من المتوقع أن يُخصَّص موارد كبيرة لتنفيذ هذه الخطة وتحقيق التطوير المرجو. سيتم تحسين البنية التحتية لتلك الأحياء، مع إعادة تشكيل الشوارع وإنشاء مرافق عامة وتوفير الخدمات الأساسية.

وتشمل الأحياء التي ستُخضع لعمليات إزالة في المرحلة الرابعة:

حي الشرفية.

حي الشروق.

حي العزيزية1.

حي العزيزية2.

حي مشرفة.

حي مريخ.

حي بريمان.

حي العيان.

يشمل هذا المشروع جهودًا لتقديم تعويضات عادلة لسكان المنازل التي تخضع لعمليات الهدم، حيث يتعين على السكان تقديم بعض المستندات الضرورية للحصول على التعويضات. يشمل ذلك عقود الملكية والوثائق الأخرى التي تثبت حقوقهم كسكان. الهدف هو توفير حلاً عادلاً للمتضررين وتسهيل عملية الإعادة التوطين وتقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى تعويضات بعد هدم منازلهم