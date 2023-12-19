شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 7أنواع تأشيرات تسمح لك الاقامة لمدة غير محددة في الإمارات من بداية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات على وجود سبعة أنواع من تأشيرات الإقامة التي تُمكّن المقيمين من مختلف الجنسيات من العيش والعمل والاستثمار والدراسة وجلب الأسرة للإقامة في الإمارات. تشمل هذه التأشيرات الإقامة الذهبية وتأشيرة الإقامة للعمل وتأشيرة العمل عن بُعد وإقامة الوافدين المتقاعدين وتأشيرة الإقامة لتأسيس الأعمال وتأشيرة الإقامة للدراسة وتأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة.

7أنواع تأشيرات تسمح لك الاقامة لمدة غير محددة في الإمارات

تُوضِّح الحكومة أن الإقامة الذهبية تُمنح لفئات معينة من المقيمين والراغبين في العيش والعمل والاستثمار والدراسة بشكل مستقل دون الحاجة لضامن أو مستضيف، وتشمل فئات التأشيرة المستثمرين وروّاد الأعمال والنوابغ وروّاد العمل الإنساني وطلبة الدراسات العليا والخريجين المتميزين والأطباء والعلماء والمهنيين المتميزين وأصحاب الخبرة في مجالات محددة. هذه الفئات تستفيد من مزايا حصرية.

تشير الحكومة أيضًا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من تأشيرات الإقامة للعمل، تتمثل في تأشيرة العمل العادية والإقامة الخضراء وعمال الخدمات المساعدة. تُصدر تأشيرة العمل العادية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي والمناطق الحرة، فيما تمنح تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة خمس سنوات. أما النوع الثالث من تأشيرات الإقامة للعمل، فيتعلق بعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

تمكّن تأشيرة العمل عن بُعد الأجنبي الذي يعمل خارج دولة الإمارات من الإقامة والعيش فيها بشكل قانوني، وتُصدر لمدة عام واحد وتسمح للأجنبي بالدخول والإقامة وممارسة عمله لصاحب العمل الذي يعمل خارج الدولة وفقًا للأحكام والشروط المحددة.

تقدم الدولة أيضًا إقامة للوافدين المتقاعدين، حيث يمكن للمقيم الذي يبلغ عمره أكثر من 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات.

تُتاح فرصة الإقامة لتأسيس الأعمال للمستثمرين الذين يقومون بتأسيس أو المشاركة في أنشطة تجارية داخل الدولة، حيث يمكن لهؤلاء الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح تأشيرة الإقامة للدراسة للطلاب الإقامة في الإمارات بهدف الدراسة، وتشمل الطلاب الذين يضمنهم والديهم أو الجامعات أو الكليات المعتمدة في الدولة.

أخيرًا، تتيح تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة للمقيمين القادمين للعمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال، حيث يمكن للمقيمين الحاصلين على إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرهم وتقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لهم.