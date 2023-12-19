انت الان تتابع زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 5:28 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم منطقة شمال غربي الصين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلو مترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو . ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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