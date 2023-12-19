انت الان تتابع "المرور": ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 5:34 صباحاً

حذّرت الإدارة العامة للمرور من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية. وأوضح المرور في حسابه على إكس، أن قيمة المخالفة بين 100 و150 ريالاً. وطالب بالتأكد من إيقاف تشغيل المركبة قبل مغادرتها.

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