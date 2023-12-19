شكرا لقرائتكم خبر عن مع سحب منخفضة.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وجازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا الى شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الليث أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد بقعاء وحائل انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد طريف، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد فرسان رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 -49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد القريات وطبرجل شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.