شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة المملكة.. فريق عمل لتعزيز وجود اللغة العربية في تشريعات منظمات التقييس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكلت اللجنة الدولية لمواصفات جودة الأجهزة الطبية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO TC 210) خلال اجتماعها السنوي، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، فريق عمل بقيادة المملكة لتعزيز وجود اللغة العربية في التشريعات الدولية لمنظمات التقييس، كون عدد الناطقين بها قرابة 464 مليون نسمة.

ووافقت اللجنة على مقترح المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بترجمة المواصفات الدولية لإدارة نظام جودة الأجهزة الطبية (ISO 13485:2016) وإدارة مخاطر الأجهزة الطبية (ISO 14791:2019) إلى اللغة العربية.

ضوابط الجودة وإدارة المخاطر

وتحدد هذه المواصفات ضوابط الجودة وإدارة المخاطر خلال مراحل دورة حياة الجهاز الطبي كافة، ما يسهم في ضمان سلامة وجودة الأجهزة الطبية.

يأتي ذلك امتدادًا لريادة المملكة في خدمة وتعزيز مكانة اللغة العربية، وانطلاقًا من التأثير والدور الفعال للملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للتقييس، إذ تترأس حاليًا اللجنة الفنية لمواصفات الأجهزة الطبية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO).

إضافة إلى المشاركة الفاعلة في اللجان الدولية للتقييس من خلال إبداء الآراء الفنية، أو قيادة وتطوير مشاريع مواصفات قياسية جديدة للأجهزة الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.