200 ألف شجرة و37 غزالًا في حريملاء

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 200 ألف شجرة في متنزه حريملاء الوطني، الذي تبلغ مساحته 14.7 كيلومتر مربع، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة « السعودية الخضراء»، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في كل مناطق المملكة، للحد من آثار التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

مبادرات تطوعية

شهدت عمليات التشجير في المتنزه، التي استمرت على مدى الأعوام الماضية، مشاركة مجتمعية واسعة، ومبادرات تطوعية من كل فئات المجتمع، من وزراء وسفراء ومسؤولين وطلاب وطالبات وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من حملات النظافة ونثر البذور.

كما شهد المتنزه إطلاق 10 غزلان قبل 3 أعوام بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتتكاثر في بيئتها الطبيعية، ووصل عددها حاليًا إلى 37 غزالًا.

ويتميز متنزه حريملاء الوطني بكثافة الغطاء النباتي، وطبيعته المتنوعة ما بين أودية صخرية رملية تكسوها الغابات وإطلالته على جبال طويق من الجهة الغربية. كما أنه يزخر بالعديد من المتحجرات البحرية.

مراعٍ وغابات

يُعد المتنزه الجهة المفضلة للكثير من المتنزهين لقضاء أفضل الأوقات، إذ يتجاوز عدد زواره 20 ألفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات المواسم، نظرًا لسهولة الوصول إليه من قِبل سكان العاصمة الرياض والمدن القريبة، واكتمال المرافق به.

ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، غلى جانب إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، علاوة على كشف التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.