شكرا لقرائتكم خبر عن شديداً أو عرضياً أو مزمناً.. أسباب تنميل وخدر الأيدي والأصابع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر خدر اليدين أو القدمين من الأعراض الشائعة للغاية. لكنه في كثير من الحالات. يمكن أن يكون شديداً أو عرضياً أو مزمناً. فما هي أسباب تنميل وخدر الأيدي والأصابع؟



– يعتبر التنميل والخدر إحساساً غير عادي، يمكن أن يحدث في أي جزء من الجسم. ويلاحظ الناس عموماً هذا الإحساس في اليدين والقدمين والذراعين والساقين. وقد يكون مزعجاً، ويمكن أن يسبب العديد من الأشياء الخدر. بما في ذلك الجلوس مع وضع ساقيك على بعضهما بعضاً. أو النوم على ذراعك.

وإذا استمر الخدر والتنميل، ولم يكن هناك سبب واضح. فقد يكون ذلك من أعراض مرض أو إصابة. مثل التصلب المتعدد أو متلازمة النفق الرسغي . الأمر الذي يتطلب تدخلاً طبياً. ويعتمد العلاج على تشخيص حالتك، سنتعرف أكثر إلى هذه الحالة وأسبابها وكيفية علاجها.



يمكن أن يسبب العديد من الأشياء الخدر والتنميل. بما في ذلك بعض الأدوية. ويمكن للأشياء التي نقوم بها كل يوم أن تسبب الخدر أحياناً. بما في ذلك الجلوس أو الوقوف في وضع واحد لفترة طويلة. أو الجلوس مع وضع ساقيك على بعضهما بعضاً. أو النوم على ذراعك. وهذه كلها أمثلة على الضغط الذي يمارس على الأعصاب. وبمجرد أن تتحرك، سوف يزول الخدر.



– يمكن أن تسبب الشعور بالتنميل والخدر عضة حشرة أو حيوان. والسموم الموجودة في المأكولات البحرية. ومستوى غير طبيعي من فيتامين (B12)، أو البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الصوديوم. والعلاج الإشعاعي، والأدوية، خاصة العلاج الكيميائي.



– كما يمكن أن تؤدي إصابة معينة إلى الخدر أو التنميل. مثل: إصابة عصب في الرقبة. أو حدوث انزلاق غضروفي في عمودك الفقري.



كما أن الضغط على العصب هو سبب شائع. ويمكن أن تؤدي متلازمة النفق الرسغي أو النسيج الندبي . أو الأوعية الدموية المتضخمة أو العدوى أو الورم. إلى الضغط على العصب.



وبالمثل، يمكن أن يؤدي التهاب أو تورم النخاع الشوكي. أو الدماغ إلى الضغط على واحد أو أكثر من الأعصاب.



ويعتمد العلاج الناجح على التشخيص الدقيق. وعلاج سبب الخدر. وطالما لم يتم قتل الخلايا العصبية المحيطية. يمكنها أن تتجدد.



وعلى الرغم من عدم وجود علاجات للأنواع الموروثة من اعتلال الأعصاب المحيطية. يمكن تحسين العديد من الأنواع المكتسبة بالعلاج.



كذلك، يمكن ممارسة تمارين العلاج الطبيعي لتقوية العمود الفقري. أو المساعدة في تسهيل الحركة، أو إجراء عملية جراحية لإزالة ورم. أو إصلاح مشكلة في العمود الفقري.