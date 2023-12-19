شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يشعل السعودية لردت فعل زوج طلبت منه زوجته قضاء وقت خاص مع صديقتها المقربة والان مع التفاصيل الكاملة

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ردة فعل رجل بعدما طلبت زوجته منه قضاء وقت طويل مع صديقتها المقربة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المستخدمين.

فيديو يشعل السعودية

في الفيديو، أخبرت الزوجة زوجها برغبتها في قضاء المزيد من الوقت مع صديقتها، لتفاجأ برد فعل غير متوقع. أعلن الرجل أنه قام بحل المشكلة بطريقة غير تقليدية، وقد قام بالزواج من صديقة زوجته المقربة.

ظهر الرجل في الفيديو وهو يرحب بصديقتها الجديدة ويعلن انضمامها إلى عائلته. وتفاعلت الزوجة بصدمة وأكدت أنها لم تقصد أن يتزوج زوجها صديقتها.

أثار هذا الفيديو تعليقات متضاربة من قبل المذيعات في برنامج “سيدتي”. وعبرت مها منصور عن استغرابها من الفيديو وعبّرت عن شكها في أنه قد يكون مجرد مقلب أو تمثيلية.

وأشارت إلى أن المرأة الذكية لا تجلب صديقاتها إلى زوجها أو تمدحهن أمامه. من جانبها، قالت ندى العتيبي أنها تأمل أن يكون الفيديو مجرد تمثيل لأن الفكرة الموجودة فيه مثيرة للشفقة.

وأكدت أن المرأة الناصحة لا تأخذ زوجها لزيارة صديقاتها أو العكس.يستمر الجدل حول هذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المستخدمون عن آرائهم المتباينة حول الموقف والتصرفات المعروضة في الفيديو.