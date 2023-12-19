انت الان تتابع آية من آيات الله.. "الزعاق": الظل هو أدق التواقيت الكونية ونعيش حالياً أطول حالاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 6:03 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ أن الظل آية من آيات الله، وهو أدق التواقيت الكونية، فعن طريقه نعرف الوقت والفصول والمواسم. وأضاف الزعاق؛ لهذا السبب ترتبط مواقيت الصلاة بالظل، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاة المغرب على الجرم الذي يولد الظل وهي الشمس، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر "الشفق". وقال الزعاق؛ إننا خلال هذه الأيام نعيش أطول حياة الظل السنوية، فالظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، وأطول حالاته اليومية عند شروق أو غروب الشمس وأقصرها عند الزوال. وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن أطول حالات الظل الفصلية في عز الشتاء "المربعانية"، كحال أيامنا هذه، وأقصرها في عز القيظ "مربعانية القيظ".

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