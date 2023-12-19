انت الان تتابع خام برنت يرتفع إلى 78.04 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 6:44 صباحاً

ارتفعت أسعار خام برنت خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وإعلان عدد من الشركات العالمية تجنُّب الملاحة في البحر الأحمر. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.12% إلى 78.04 دولار للبرميل في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. واستقرت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير عند 72.50 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بنسبة 1.45% عند تسوية تعاملات أمس.

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