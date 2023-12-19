شكرا لقرائتكم خبر عن طبرجل.. إغلاق 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الجوف في محافظة طبرجل 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان، إن فرق الرقابة الصحية في طبرجل نفذت جولات رقابية شملت 900 منشأة خلال 3 أشهر، أسفرت عن تحرير 120 إنذارًا و50 غرامة، ومصادرة 450 كجم من الأغذية.

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أطنان من النفايات

ورفعت الأمانة 5 أطنان من النفايات والمخلفات، وأنهت صيانة 650 من أعمدة شبكات الإنارة، إلى جانب سحب 85 سيارة تالفة من الأحياء والشوارع والميادين خلال الربع الثالث.