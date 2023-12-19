السعودية | آية من آيات الله.. “الزعاق”: الظل هو أدق التواقيت الكونية ونعيش حالياً أطول حالاته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ أن الظل آية من آيات الله، وهو أدق التواقيت الكونية، فعن طريقه نعرف الوقت والفصول والمواسم.

وأضاف الزعاق؛ لهذا السبب ترتبط مواقيت الصلاة بالظل، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاة المغرب على الجرم الذي يولد الظل وهي الشمس، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر “الشفق”.