السعودية | آية من آيات الله.. “الزعاق”: الظل هو أدق التواقيت الكونية ونعيش حالياً أطول حالاته

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آية من آيات الله.. “الزعاق”: الظل هو أدق التواقيت الكونية ونعيش حالياً أطول حالاته والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ أن الظل آية من آيات الله، وهو أدق التواقيت الكونية، فعن طريقه نعرف الوقت والفصول والمواسم.
وأضاف الزعاق؛ لهذا السبب ترتبط مواقيت الصلاة بالظل، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاة المغرب على الجرم الذي يولد الظل وهي الشمس، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر “الشفق”.
وقال الزعاق؛ إننا خلال هذه الأيام نعيش أطول حياة الظل السنوية، فالظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، وأطول حالاته اليومية عند شروق أو غروب الشمس وأقصرها عند الزوال.
وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن أطول حالات الظل الفصلية في عز الشتاء “المربعانية”، كحال أيامنا هذه، وأقصرها في عز القيظ “مربعانية القيظ”.