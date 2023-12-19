تأثر وسط وشمال المملكة بالمرتفع السيبيري

تتأثر مناطق وسط وشمال المملكة بالمرتفع الجوي السيبيري خلال هذا الأسبوع، حيث انخفضت درجات الحرارة، خاصة في الليل، ويميل الطقس للبرودة في النهار، ويشتد ليلا، وتتدنى درجة الحرارة في حائل إلى 2 درجة مئوية. كما ستتدفق الغيوم على ارتفاعات مختلفة الجمعة المقبل على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، مع احتمالية هطول بعض الأمطار المتفرقة فيها، وستمتد الأمطار يوم السبت المقبل إلى شمال المنطقة الشرقية، بما فيها حفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريا، وكذلك مكة المكرمة، ويصحب هذه الأمطار حدوث الرعد في بعض الأوقات.

من جهته، كشف موقع طقس السعودية عن كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر على شمال ووسط المملكة، واستقرار الطقس على معظم المناطق ما عدا فرص ضعيفة لأمطار محلية على أجزاء من جنوب غرب المملكة. وقال إن ليالي شديدة البرودة متوقعة في أجزاء واسعة من المملكة، خاصة على شمال وجنوب المملكة، وصولا لأجزاء من وسط المملكة، مع درجات الحرارة أقل من المعدلات في تلك المناطق، واحتمال تكوَّن الصقيع على أجزاء من جنوب وجنوب غرب الممكلة مع ساعات الصباح الباكر.

كما أن هناك ضبابا كثيفا متوقعا مع ساعات الفجر والصباح الثلاثاء والأربعاء في أجزاء واسعة من شمال المملكة، تشمل الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى أجزاء من حائل وشرق تبوك، واحتمال تكوَّن الضباب الخفيف على أجزاء من شرق المملكة مع ساعات الصباح الأولى بشكل شبه يومي، مع نشاط لافت لرياح الصباح الشرقية على أجزاء من غرب المملكة.

وقد نبه المركز الوطني للأرصاد، أمس، إلى ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان، والفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأصدر المركز عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، منبها سكان منطقة مكة المكرمة من هبوب رياح شديدة مع تدن في الرؤية، تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف.

كذلك تشهد منطقة تبوك رياحا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج. بينما تشهد منطقة المدينة المنورة رياحا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع.