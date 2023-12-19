حكم نهائي بنقل مخالفات مرورية من مطلقة إلى طليقها بجدة

أصدرت المحكمة العامة في جدة حكماً نهائياً، بنقل مخالفات مرورية مقيدة على مركبة مملوكة لمواطنة مطلقة، على سجل طليقها. وكانت المواطنة قد تقدمت بدعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، ذكرت فيها أن المركبة مسجلة باسمها، ولكنها لم تستخدمها، وكانت بحوزة زوجها قبل طلاقها منه. وفي تلك المدة قيدت على المركبة مخالفات مرورية بقيمة 20 ألف ريال.

وطالبت المواطنة بنقل جميع المخالفات على المتسبب فيها، وهو طليقها، وقدمت أدلة على ذلك من شاهد، وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه، ومحادثات “واتساب” تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص.

وقد قررت المحكمة نقل المخالفات المرورية وقيمتها 20 ألف ريال، وتسجيلها على مرتكبها الفعلي، وهو طليق المواطنة.

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