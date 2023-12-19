شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. هذا ما يحدث عند نقع المانجو في الماء قبل تناولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المانجو من الفواكه الصيفية المحببة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، وذلك لمذاقها المميز إلى جانب أن لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الأنسان.

ولكن، هل تعلم لماذا لا يجب أن تأكل المانجو أبدًا دون نقعها في الماء؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ذكر في موقع "timesofindia".

- خفض الحرارة:

تزيد المانجو من درجة حرارة الجسم، وخلال فصل الصيف، يؤثر توليد الحرارة في الجسم على الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء، وبالتالي، فإن نقعها في الماء يساعد في تقليل خاصية توليد الحرارة للفاكهة.

- إزالة المواد الكيميائية:

غالبًا ما تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للحفاظ على المانجو في مأمن من الحشرات أو الأعشاب الضارة أو الزواحف، ولكن هذه المواد الكيميائية تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، إذ تسبب تهيج الجلد، والغثيان، وتهيج الجهاز التنفسي، والحساسية، والسرطان، والصداع وما إلى ذلك.

- إزالة الأوساخ اللزجة:

يساهم نقع المانجو وغسلها في إزالة الأوساخ العالقة بها، والتخلص من النسغ اللبني من ساقه، والذي يحتوي على حمض الفيتيك.