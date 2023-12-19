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الحصيني : الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية وجدة ثلاثة وعشرون

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الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ‏استمرار الأجواء المستقرة على المملكة والخليج اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حالة السماء صافية على معظم المناطق مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من الشرقية و جنوب منطقة الرياض.

‏وأضاف :” الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ الساعة “6”أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الاحمر أجواء معتدلة.”

وتابع:” أقل حرارة سجلت أربع درجات مئوية في ⁧‫طريف‬⁩ و العاصمة الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية، لافتًا ‏ أعلى حرارة سجلتها جدة ثلاثة وعشرون درجة مئوية . ”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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