شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية وجدة ثلاثة وعشرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ‏استمرار الأجواء المستقرة على المملكة والخليج اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حالة السماء صافية على معظم المناطق مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من الشرقية و جنوب منطقة الرياض.

‏وأضاف :” الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ الساعة “6”أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الاحمر أجواء معتدلة.”

وتابع:” أقل حرارة سجلت أربع درجات مئوية في ⁧‫طريف‬⁩ و العاصمة الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية، لافتًا ‏ أعلى حرارة سجلتها جدة ثلاثة وعشرون درجة مئوية . ”