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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية وجدة ثلاثة وعشرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار الأجواء المستقرة على المملكة والخليج اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حالة السماء صافية على معظم المناطق مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من الشرقية و جنوب منطقة الرياض.
وأضاف :” الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء 1445/6/6هـ الساعة “6”أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الاحمر أجواء معتدلة.”
وتابع:” أقل حرارة سجلت أربع درجات مئوية في طريف و العاصمة الرياض تسجل إحدى عشر درجات مئوية، لافتًا أعلى حرارة سجلتها جدة ثلاثة وعشرون درجة مئوية . ”