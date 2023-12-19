شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح أهمية برنامج التبليغ عن حوادث وإصابات العمل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير البرنامج الوطني للحوادث ريان الزريقي، أن برنامج “التبليغ عن حوادث وإصابات العمل” هدفه ضبط منظومة التبليغ عن حوادث وإصابات العمل والتحقيق فيها وإيجاد مسبباتها.

وأكد الزريقي، أن البرنامج يعتبرا فريدا من نوعه، ويشمل جميع الحوادث الكبيرة والصغيرة.

ولفت إلى أن البرنامج ستتبعه ممكنات لأصحاب العمل المتميزين في عدم وجود حوادث لديهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أطلقت سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حـوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.