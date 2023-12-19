شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشاهد مؤثرة من لحظة دفن أمير الكويت في قبر متواضع والان مع التفاصيل الكاملة

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شهدت مقبرة الصليبيخات في الكويت اليوم مراسم دفن

الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي فارقنا أمس السبت عن عمر يناهز 86 عامًا. شارك في هذه المراسم كبار المسؤولين الكويتيين ووفود من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جموع المصلين من أبناء الشعب الكويتي.

لحظة دفن أمير الكويت

تم توثيق لحظات مؤثرة في مقاطع فيديو حيث بدا المعزين متأثرين بالبكاء بعد تشييع جثمان الأمير الراحل إلى مثواه الأخير. عبر الكويتيون عن حزنهم الشديد لفقدانهم أميرهم، مصفين إياه كقائد حكيم ورمز للوحدة الوطنية.

تقديم التعازي لأسرة الأمير الراحل وحكومة وشعب الكويت جاء من عدة دول عربية وإسلامية. وفي سياق الحداد الرسمي الذي أعلنته الكويت، استمر لمدة ثلاثة أيام، أظهرت هذه اللفتة الوطنية مدى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأمير الراحل في قلوب الناس.