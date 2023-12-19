شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشاهد مؤثرة من لحظة دفن أمير الكويت في قبر متواضع والان مع التفاصيل الكاملة
شهدت مقبرة الصليبيخات في الكويت اليوم مراسم دفن
الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي فارقنا أمس السبت عن عمر يناهز 86 عامًا. شارك في هذه المراسم كبار المسؤولين الكويتيين ووفود من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جموع المصلين من أبناء الشعب الكويتي.
فيديو | لقطات لدفن الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح في مقبرة الصليبيخات#الإخبارية pic.twitter.com/D9fJ8Jm1Xl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
لحظة دفن أمير الكويت
تم توثيق لحظات مؤثرة في مقاطع فيديو حيث بدا المعزين متأثرين بالبكاء بعد تشييع جثمان الأمير الراحل إلى مثواه الأخير. عبر الكويتيون عن حزنهم الشديد لفقدانهم أميرهم، مصفين إياه كقائد حكيم ورمز للوحدة الوطنية.
تقديم التعازي لأسرة الأمير الراحل وحكومة وشعب الكويت جاء من عدة دول عربية وإسلامية. وفي سياق الحداد الرسمي الذي أعلنته الكويت، استمر لمدة ثلاثة أيام، أظهرت هذه اللفتة الوطنية مدى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأمير الراحل في قلوب الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد مؤثرة من لحظة دفن أمير الكويت في قبر متواضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.