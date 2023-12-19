شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فئات من الوافدين في السعودية سيتم ترحيلهم مع عائلاتهم فوراً ولن يسمح لهم بدخول المملكة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلم رواتب الضمان المطور الجديد بعد الزيادة الملكية وكم يستلم الفرد والعائلة؟ وكم الحد المانع الجديد؟

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرارًا بتوطين المهن في عام 2023، بهدف تنظيم الوظائف وتوفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز الاقتصاد السعودي. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن قائمة المهن المستوطنة والمهن غير المستوطنة التي يمكن للمقيمين الأجانب العمل فيها داخل المملكة.

فئات من الوافدين في السعودية سيتم ترحيلهم مع عائلاتهم

من بين المهن المستوطنة، يشمل ذلك مسؤولي العمل والعمال، وأخصائيي لغات كتّاب الشكاوى والبلاغات، ومديري الموارد البشرية، وموظفي الاستقبال الفندقي، والمسؤولين عن إدارة الموظفين وشؤونهم، وأمن الصندوق، وحراس الأمن الخاص، ومديري العلاقات الاجتماعية الحكومية، وكتّاب الوقت والناسخين، ومسؤولين عن محلات الملابس.

بالنسبة للمهن غير المستوطنة، يمكن للمقيمين الأجانب العمل في مجالات مثل سكرتير المجال الطبي، ومدير المبيعات، والصيدلي، ومدير الحسابات، ومندوب المشتريات، ومحاسب عام، وسكرتير تنفيذي، وبائع، ومراقب وأمين مستودعات، ومهندس القيادة.

وفي منطقة عسير، حُددت الوظائف والمهن المسموح بها، وتشمل الجمعيات الأهلية، ومكاتب البريد، والعمل في مكاتب السياحة والسفر، ومكاتب شركات التأمين، والعمل في المراكز والأسواق التجارية، والتعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

يعتبر العمل في مجال السياحة والسفر فرصة مثيرة للمواطنين السعوديين، حيث يتيح هذا القرار توفير فرص عمل متنوعة في هذه المجالات الحيوية.