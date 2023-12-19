"غولدمان ساكس" يقلل من تأثير تعطل الشحن بالبحر الأحمر على أسعار النفط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 7:41 صباحاً

قلل بنك غولدمان ساكس من تأثير انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال؛ إذ إن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر. وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن. وأوقفت شركة النفط الكبرى "bp" (بي.بي) مؤقتًا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي؛ مما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة. وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: "نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية طويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة سبعة ملايين برميل يوميًّا (شمالًا وجنوبًا)؛ سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل، بمقدار ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل".

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