انت الان تتابع لكبار السن.. هل تناول الزنجبيل يوميًّا يقوم مقام الأسبرين؟ "النمر" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن مدى قدرة الزنجبيل -إذا ما تم تناوله يوميًّا- على أن يقوم مقام الأسبرين.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس": "لكبار السن؛ تناول الزنجبيل يوميًّا لا يقوم مقام الأسبرين وليس بديلًا له".

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