انت الان تتابع درجة مئوية.. السودة تسجّل أدنى حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 8:00 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة درجة واحدة فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، في جدة 32 درجة، وجازان والقنفذة 31 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بدرجة مئوية، وطريف 2 مئوية وأبها 3 درجات، والباحة والقريات 4 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا 5 مئوية. وسجّلت الدمام وطريف والقريات وعرعر وسكاكا والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.

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