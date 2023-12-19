انت الان تتابع فيديو.. "الصويان": خدمات منصة "أبشر" وفّرت أكثر من 23 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 8:15 صباحاً

أكد محافظ الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أننا استطعنا توفير أكثر من 23 مليار ريال باستخدام خدمات منصة "أبشر"، ولا حاجة لزيارة إدارات وقطاعات وزارة الداخلية. وأضاف "الصويان" في كلمته ضمن أعمال #ملتقى_الحكومة_الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، أن استخدام المنصة قلل نسبة 95% فيما يتعلق بالتراخيص والمراجعات، كما أصبح الزمن الأقصى لإصدار التأشيرات بوزارة الخارجية 60 ثانية فقط مقارنة مع 48 ساعة وتابع أن استخدام المنصة قلل الزيارات لفروع ومكاتب الموارد البشرية هذا العام بنسبة 74%، والمستهدف هو صفر زيارات في العام القادم. وأضاف أن عدد المتبرعين عبر منصة إحسان بلغ 558 ألف متبرع خلال 24 ساعة فقط كأكبر رقم في العالم. ولفت "الصويان" إلى أنه تم توفير أكثر من 200 مليون ريال سنويًّا من خلال استخدام تقنيات الرقابة الذكية، وبلغت مدة الحصول على الوكالة في القطاع العدلي 3 دقائق فقط.

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