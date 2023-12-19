تراند اليوم : شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو لـ 3 محتجزين إسرائيليين يطالبون بالإفراج عنهم بأي ثمن: "لا تتركونا نشيخ"

صحيفة الخليج 365: نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو لثلاثة محتجزين إسرائيليين كبار في السن، يطالبون بالإفراج عنهم "بأي ثمن".

"لا تتركونا نشيخ"

وقال المحتجزون في الفيديو الذي نشرته كتائب القسام على حسابها بتطبيق "تلغرام": "لا تتركونا نشيخ".

وقال أحدهم إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعانون من ظروف قاسية جدا. وأضاف: "نحن جيل بنى الدولة. نحن شركاء في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟".

أفرج عنا بدون شرط

وتابع: "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".

وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ"، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.