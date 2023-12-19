تراند اليوم : الحكم بسجن كبير موظفي الفاتيكان السابق 5 سنوات.. والكشف عن الجريمة المتورط فيها

صحيفة الخليج 365- CNN:أصبح كبير موظفي الفاتيكان السابق أول كاردينال على الإطلاق تتم محاكمته وإدانته بارتكاب جرائم مالية من قبل محكمة الفاتيكان، بعد محاكمة احتيال تاريخية.

حُكم على الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، البالغ من العمر 75 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف لدوره في جرائم مالية مختلفة.

أُدين الكاردينال بدوره في صفقة عقارات كارثية في لندن، والتي سارت بشكل خاطئ لتخسر الكنيسة الملايين.

كما تم إدانته بإرسال مئات الآلاف من اليوروات إلى مستشار أمني، امرأة تدعى سيشيليا مورونيا، لمحاولة إطلاق سراح راهبة مختطفة. لكن المدعين العامين في الفاتيكان قالوا إنها أنفقت الأموال على الاستخدام الشخصي، بما في ذلك آلاف اليوروات على علامات أزياء فارهة، مثل برادا وغوتشي.

كما وجد أيضًا أنه أرسل أموالًا إلى مؤسسة خيرية يديرها شقيقه في سردينيا.