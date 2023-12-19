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تراند اليوم : الحكم بسجن كبير موظفي الفاتيكان السابق 5 سنوات.. والكشف عن الجريمة المتورط فيها

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صحيفة الخليج 365- CNN:أصبح كبير موظفي الفاتيكان السابق أول كاردينال على الإطلاق تتم محاكمته وإدانته بارتكاب جرائم مالية من قبل محكمة الفاتيكان، بعد محاكمة احتيال تاريخية.

حُكم على الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، البالغ من العمر 75 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف لدوره في جرائم مالية مختلفة.

أُدين الكاردينال بدوره في صفقة عقارات كارثية في لندن، والتي سارت بشكل خاطئ لتخسر الكنيسة الملايين.

كما تم إدانته بإرسال مئات الآلاف من اليوروات إلى مستشار أمني، امرأة تدعى سيشيليا مورونيا، لمحاولة إطلاق سراح راهبة مختطفة. لكن المدعين العامين في الفاتيكان قالوا إنها أنفقت الأموال على الاستخدام الشخصي، بما في ذلك آلاف اليوروات على علامات أزياء فارهة، مثل برادا وغوتشي.

كما وجد أيضًا أنه أرسل أموالًا إلى مؤسسة خيرية يديرها شقيقه في سردينيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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