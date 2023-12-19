تراند اليوم : أول تعليق من عمرو موسى على فوز السيسي بانتخابات الرئاسة

صحيفة الخليج 365: علق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على فوز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية.

وقال موسى خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "أود أن أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية في السنوات القادمة نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير إلي الأفضل الذي يتطلع المصريون إليه ليشكل صفحة جديدة حقا في تاريخهم الطويل".

الجدير بالذكر فاز السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، أي ما يساوي 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا.