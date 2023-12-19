شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحكومة الرقمية: تقليل المراجعين في "الموارد البشرية" بنسبة 74% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن محافظ الحكومة الرقمية، م. أحمد الصويان، أن وزارة الموارد البشرية استطاعت تقليل عدد المراجعين بنسبة 74% في وزارة الموارد.

وأضاف خلال ملتقى الحكومة الرقمية، والمقام تحت شعار "مستقبلنا الآن"، أن المستهدف في العام الجديد، هو "صفر" مراجعين.

وعدّد "الصويان"، مجموعة من مميزات ومنجزات العمل عبر الحكومة الرقمية، قائلًا إن مدة الحصول الوكالة في القطاع العدلي أصبحت 3 دقائق فقط مقابل 100 دقيقة في السابق.

وأشار إلى أن الحكومة وفرت أكثر من 200 مليون ريال سنويًا من خلال استخدام تقنيات الرقابة الذكية، مؤكدًا أن هذا العام القادم ستكون كافة الخدمات ستكون رقمية، إذ شهد العام الحالي تقليل عدد الزيارات بنسبة 95% بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يجري العمل عبر منصة بلدي.

وعن التبرع إلكترونيًا، فقال "الصويان"، إن أكثر من 558 ألف متبرع أجروا عملياتهم خلال 24 ساعة في منصة إحسان.