شكرا لقرائتكم خبر عن الصويان: تقليل مدة العمليات الجراحية بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال ملتقى الحكومة الرقمية قال محافظ الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان: "اليوم في المملكة، 36% من المواعيد الصحية والاستشارات تقدم عن بعد من خلال المواعيد والعيادات الاستشارية التابعة ولوزارة الصحة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك استطعنا تقليل مدة العمليات الجراحية بـ30%، من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد".

وأكمل: "واستطعنا تقليل وقت التدخل لإنقاذ السكتات الدماغية من 105 إلى 29 دقيقة فقط، من خلال المستشفيات المرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي".

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.