شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الحكومة الرقمية: خدمات منصة أبشر توفر أكثر من 23 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال ملتقى الحكومة الرقمية قال محافظ الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان: "باستخدام خدمات منصة أبشر استطعنا توفير ما يزيد عن 23 مليار ريال، ولا حاجة إلى زيارة إدارات وفروع وقطاعات وزارة الداخلية".

خدمات منصة "بلدي"

وأكمل "استطعنا تقليل الزيارات بـ95%، من خلال استخدام الخدمات في منصة "بلدي" التي تمثل اليوم 90% من خمات القطاع البلدي، والعام القادم بحول الله ستكون كل الخدمات رقمية، ولن يكون هناك زيارات لفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

وتابع: "باستخدام تقنيات التصوير الجوي والدرونز استطعنا اليوم إنتاج 5 آلاف خريطة بيوم واحد، مقارنة مع 150 فقط من المرفوعات المساحية، وحجم البيانات التي تعطينا الخرائط أكبر بشكل كبير من المرفوعات المساحية، ولكن اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز استطعنا الواصول إلى هذا المستوى من الإنجاز والانتاجية".

وأضاف: "باستخدام الرقابة الذكية، اليوم نوفر 200 مليون ريال سنويًا بخفض تكاليف تجاوز 75%".

ملتقى الحكومة الرقمية

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.