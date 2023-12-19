شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة السعودية الـ 33 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 33 مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 18 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وتحمل الطائرة 18 طنا من المواد الطبية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.