شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد "الداخلية" للشؤون التقنية: ندعم رجال الأمن بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية د. بندر آل مشاري، خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم: "رجل الأمن بالتقنية والذكاء الاصطناعي سيكون أقدر على أداء مهمته، وهذا لا يقلل من أهمية الحاجة لرجل الأمن البشري".

وتابع: "غرف العمليات التقليدية المعروفة ستخرج أيضًا من مفهومها التقليدي للمفهوم الجديد، وسنجد غرف العمليات الافتراضية وغرف العمليات الميدانية".

وأكمل: "الذكاء الاصطناعي يعتمد على وفرة البيانات ودقتها، على الخوارزميات، على القدرة على الاستباق في الوصول للحدث قبل أن يبلغك الآخرون عنه، والقدرة على التعامل مع الحدث، والتفوق على الطرف الآخر".

ملتقى الحكومة الرقمية

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.