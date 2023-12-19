شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: البيانات هي أساس بناء الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف، خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم: "هناك قاعدة أساسية للأهداف البعيدة لديوان المظالم ومنها البيانات، كون البينات هي التي يمكن التأسيس عليها لبناء الذكاء الاصطناعي بعد تحويلها إلى معلومات".

وأضاف: "بالتالي تحد البيانات هو تحد كبير لأنه من المعلوم أن قضاء ديوان المظالم هو قضاء إداري وبالتالي تتشارك فيه الجهات الحكومية أجمع وليس بين الافراد، فهو عملية تشاركية للبيانات مع الجهات الحكومية، وهذا أمر أساسي في البيانات".

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وتابع: "قطعنا شوط كبير في التحول الرقمي مما يدل على أن البيانات – الحمد لله – في أوج اكتمالها من الناحية الرقمية".

ملتقى الحكومة الرقمية

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.